Москва, 21 февраля, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Украина готовится устроить новую провокацию в Керченском проливе, приглашая поучаствовать в ней страны блока НАТО, заявил 21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и западные военные корабли

По словам Сергея Лаврова, власти Украины собираются осуществить попытку прорыва через пролив с нарушением всех установленных правил и мер безопасности.

«Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив», — сказал Сергей Лавров.

«Вы знаете, если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире», — добавил глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины грубо нарушили государственную границу РФ и правила прохода через территориальное море России. Корабли были задержаны российскими пограничниками, а 24 члена их экипажей арестованы и ждут суда по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.