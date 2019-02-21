Керчь, Крым, 21 февраля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Власти Крыма инициировали служебное расследование в администрации Керчи, чтобы разобраться, почему недавно купленные автобусы оказались неисправны и не выходят на линию. На время расследования замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев отстранён от должности. Об этом 21 февраля сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский автобус

«Мы говорим о том, что не хватает автобусов на маршрутах — их просто уничтожили, 24 новых машины стоят под забором. Поэтому решение об отстранении я принял, менять его не собираюсь. А вице-премьер Михаил Селезнёв в течение двух недель вместе с министром транспорта проводят служебное расследование. Прокуратура и правоохранительные органы со своей стороны пусть дают оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за работу «Керчьгортранса», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что из 40 купленных в лизинг автобусов в Керчи работают только 17, а 10 не подлежат восстановлению.