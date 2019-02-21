В Керчи отстранили от работы чиновника, не уберегшего новые автобусы
Керчь, Крым, 21 февраля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Власти Крыма инициировали служебное расследование в администрации Керчи, чтобы разобраться, почему недавно купленные автобусы оказались неисправны и не выходят на линию. На время расследования замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев отстранён от должности. Об этом 21 февраля сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«Мы говорим о том, что не хватает автобусов на маршрутах — их просто уничтожили, 24 новых машины стоят под забором. Поэтому решение об отстранении я принял, менять его не собираюсь. А вице-премьер Михаил Селезнёв в течение двух недель вместе с министром транспорта проводят служебное расследование. Прокуратура и правоохранительные органы со своей стороны пусть дают оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за работу «Керчьгортранса», — подчеркнул глава Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что из 40 купленных в лизинг автобусов в Керчи работают только 17, а 10 не подлежат восстановлению.