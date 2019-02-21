Лондон, 21 февраля, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Парламентарии Великобритании могут проголосовать по поводу пересмотренного соглашения о Brexit уже на следующей неделе, сообщает 21 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Вероятно, появится возможность вновь обсудить соглашение о Brexit в Палате общин, но это будет зависть от переговоров, результат которых будет известен в течение ближайших дней», — заявил министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд.

Также министр отметил, что прошедшие переговоры между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером прошли успешно.

Как передавало ИА REGNUM, в конце марта Соединенное Королевство покинет Евросоюз, в настоящее время продолжаются переговоры о соглашении об условиях размежевания. Главной проблемой по-прежнему остается вопрос об ирландской границе.

Дело в том, что Ирландия, как член содружества, после выхода из него Великобритании, может столкнуться с проблемами на вновь возникшей границе, что чревато серьезными для нее издержками.