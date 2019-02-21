Москва, 21 февраля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. В озвученном 20 февраля ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию прозвучало несколько важных тезисов, которые дают понимание того, что государство готовится «спасать» закредитованных российских граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

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«Владимир Путин обозначил однозначный приоритет по поддержке финансово уязвимых граждан. Ни для кого не секрет, что, учитывая суровые российские реалии с доходами граждан последних 4−5 лет, долговая нагрузка граждан увеличилась настолько, что это уже беспокоит и Банк России, и МЭР РФ, и даже иностранные рейтинговые агентства.

Причем острота этого вопроса сейчас связана даже не с внутренними проблемами, а скорее с внешними. Не вдаваясь в подробности, крайне вероятно ухудшение ситуации в российской экономике в ближайшие годы из-за внешних негативных факторов. А это значит, что реальные доходы граждан могут не только не вырасти в ближайшие годы, но и сократиться. И если это произойдет, то нас ждет резкий рост плохих кредитов вместе с банкротством граждан», — пояснил эксперт.

Если с потребительскими кредитами еще худо-бедно граждане смогут справиться, то с ипотекой и угрозой потери этого единственного «ипотечного» жилья, да еще и с детьми, — вряд ли. Поэтому мы видим, как государство инициирует различные механизмы поддержки в виде «ипотечных каникул», новых субсидий для многодетных семей и других.

«Если не запустить эти механизмы финансовой поддержки граждан с высокой долговой нагрузкой сейчас, то потом может быть уже поздно. Так что представляется, что именно такой лейтмотив проходит через всё послание президента России. Владимир Путин призвал экономический, социальный и финансовые блоки правительства отвлечься от бухгалтерских цифр и помочь гражданам пройти этот сложный период», — высказал свое мнение Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках послания Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин второй раз выразил поддержку инициативе об «ипотечных каникулах», о которой он уже говорил ранее. Глава государства заявил, что «загонять человека в тупик — последнее дело».

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Послание Путина Федеральному собранию — трансляция ИА REGNUM