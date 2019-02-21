В США признали мировое господство российских хакеров: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Индия планирует закупить 21 истребитель МиГ-29;
- В Японии заявили о готовности контрмер в отношении Южной Кореи;
- Российским хакерам нет равных по скорости взлома систем;
- Известно имя второй женщины-миллиардера в России;
- Дело Арашуковых: раскрыта схема хищения газа.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1193.