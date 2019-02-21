Москва, 21 февраля, 2019, 13:09 — ИА Регнум. В социальных сетях День защитника Отечества, 23 февраля, нередко сравнивают с японским праздником — Днем мальчиков, имеющим ярко выраженный гендерный характер. Как бы то ни было, наша розничная торговля прекрасно эксплуатирует гендерные аспекты праздников 23 февраля и 8 марта. Так, накануне 8 марта продажи косметики, парфюмерии, женской одежды и сладостей растут на 20−50%. А вот на 23 февраля продажи растут не так активно, ведь до сих пор было принято считать, что у мужчин не слишком принято себя баловать на праздник, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Подарок мужчине

«Некоторые социологические опросы выявляют тайные желания мужчин: согласно этим опросам, мужчины, оказываются, мечтают о том, чтобы на 23 февраля женщины их баловали куда более дорогими подарками, чем получают сами представительницы прекрасного пола на 8 марта. Так, 22% мужчин, согласно исследованию сайта Avito, хотели бы получить в подарок на 23 февраля… автомобиль!», — отметила эксперт.

Стоит привести некоторые цифры: в ежегодных докладах Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе, эксперты бьют тревогу: после «нулевых» годов во всем мире замедлился процесс сокращения разрыва зарплат женщин и мужчин одинаковой квалификации. В России, по приводившимся в СМИ опросам руководителей рекрутинговых агентств, дисконт в зарплатах женщин к зарплате мужчин той же квалификации составляет в среднем 30%. Россия по этому дисконту, согласно исследованиям Всемирного экономического форума, находится примерно на 140−150 месте в мире, то есть у нас разрывы в зарплатах не самые большие, но проблема в том, что в России мужчина и женщина равны не в богатстве, а в бедности.

«Реальные доходы населения в России продолжают падать пятый год, да и в январе реальные доходы упали в годовом исчислении на 1,3%. И в этом контексте 22% опрошенных социологами мужчин хотят получить от женщины… автомобиль на 23 февраля! Не говоря уже о том, что 26% представителей сильного пола готовы милостиво согласиться на гаджет от женщины, а 25% будут довольствоваться презентом в виде часов, причем, по всей видимости, не китайским будильником», — считает Мильчакова.

В таких экономических условиях некоторым мужчинам надо больше работать и быть скромней, а не мечтать о несбыточном в канун 23 февраля. А ведь 1% мужчин на 23 февраля действительно, согласно опросу Avito, получат в этот день именно автомобиль. Но не исключено (чтобы плохо не думать обо всех мужчинах), что речь идет о том, что женщины (или, в крайнем случае, муж и жена) копили на автомобиль или взяли кредит, чтобы порадовать главу семьи к празднику долгожданным подарком. Такие исследования могут ввести в заблуждение человека, не знающего российских реалий, можно подумать, что мужчины в нашей стране — сплошь тунеядцы и альфонсы, материально несостоятельные и зависящие от доходов женщин. Это, конечно, не так.

«Детально разбираться в том, почему у российских мужчин столь неумеренные потребности, уже надо не социологам и не финансовым аналитикам, а психоаналитикам. Возможно, несбыточные мечты некоторых российских мужчин являются следствием тяжелой посткризисной жизни: один лишился работы, другому сократили зарплату или отказали в бонусе, кому-то пришлось расстаться с мечтой о карьере. А тут еще и повышение пенсионного возраста подоспело… Но безусловно ясно одно: стремление розничной торговли извлечь прибыль из любого праздника приводит к девальвации сложившихся десятилетиями ценностей, и, в конечном счете, отношений между полами», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в исследовании, проведенном сервисом для размещения объявлений Avito, говорится, что российские мужчины мечтают получить в подарок на День защитника Отечества электронные устройства, часы и автомобили.

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