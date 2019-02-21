Москва, 21 февраля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Поддержка канцлером Австрии Себастьяном Курцем проекта газопровода «Северный поток — 2» после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом вполне оправданна. США после провала резолюций Конгресса США и поддакивающего ему Европарламента, в которых предлагалось остановить строительство «Северного потока — 2», начали активнее использовать инструменты дипломатического давления на Европу, в том числе на наиболее заинтересованных в этом газопроводе Германию и Австрию, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

OMK Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

В январе посол США в Германии разослал руководителям крупнейших немецких компаний письма с угрозами о том, что, если эти компании примут участие в проекте «Северный поток — 2», их ждут американские санкции. МИД Германии тогда призвал немецкий бизнес не обращать внимание на угрозы, а глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил, что строительство «Северного потока — 2» не сорвет уже никто.

«Еще раньше глава австрийской государственной корпорации OMV Райнер Зеле заявлял, что решения о крупных коммерческих проектах на территории европейских стран должны принимать сами руководители этих стран, а не США вместо них. Конкретно о «Северном потоке — 2» он неоднократно говорил, что этот газопровод взаимно отвечает интересам поставщика и потребителей газа. Поставки в Европу американского СПГ, который стоит на 30−35% дороже российского трубопроводного газа, явно не отвечают интересам европейских потребителей, о чем канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал президенту США в ходе недавних переговоров в Белом доме», — пояснила эксперт.

Даже Польша, подписавшая 20-летний контракт на поставку СПГ с известным американским производителем сланцевого газа Cheniere Energy, не намерена полностью отказываться от более дешевого российского трубопроводного газа, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вероятно, чтобы сгладить неловкость перед США, попытался публично оправдаться, заявив, что если две такие крупные державы, как Россия и Германия, захотели что-то построить вместе, например, газопровод, то помешать им будет как минимум очень сложно.

«Более того, американский поставщик СПГ Cheniere Energy прогнозирует, что к 2035 году доля Газпрома на европейском газовом рынке вырастет с текущих 36% до 41%, в связи с чем Европе не нужно выбирать между Россией и США как конкурирующими поставщиками, достаточно, как сказал глава Cheniere Energy, иметь разных поставщиков. Однако США как поставщик вообще не конкурент России. Доля всего импортируемого Европой СПГ на общеевропейском газовом рынке составляет всего 10−11%, из которых на поставки из США приходится менее 1%.

Отсутствие у европейских потребителей заинтересованности в американском СПГ позволит европейским странам совместно выработать решение по третьей газовой директиве, которое сможет оптимально сбалансировать интересы России как поставщика газа и европейских потребителей. По крайней мере, Германия, Австрия и Франция уже совместно работают над этим решением», — высказала своё мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом выразил поддержку проекту газопровода «Северный поток — 2».

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