Магадан, 21 февраля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В Магаданской области сравнивают цены на рейсы из Магадана в Москву, Хабаровск и посёлки региона с теми, что были 58 лет назад. Если верить распространённому в соцсетях документу, то в 1961 году улететь в столицу России с Колымы можно было за 193 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Расписание движения самолётов из Магаданского аэропорта 1961 года

Читайте также: Депутаты Колымы пожаловались Медведеву на проблемы с авиабилетами

Из Магадана в Москву самолёты летали трижды в неделю. Авиабилеты в Хабаровск 58 лет назад стоили 74 рубля, в посёлок Ола — 3 рубля, в Балаганное — 7.

По данным ИА Весьма, средняя зарплата в 1961 году в СССР составляла 84,2 рубля, а на Колыме — около 211 рублей. Издание пришло к выводу, что на одну зарплату можно было взять 1,09 билета в Москву, а рейс «туда-обратно» обошелся бы почти в два зарплаты. Сегодня зарплата колымчан не по статистике, а по реальным оценкам составляет порядка 45 тыс. рублей, а это значит, что теперь колымчанам доступно сразу два билета — один по плоскому тарифу стоит 22 тыс. рублей.

Читайте также: Золотая цена перелёта с Колымы в Москву: 137 тысяч рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в сезон отпусков стоимость перелёта с Колымы в столицу России взлетает настолько, что в некоторые дни улететь из Магадана можно только бизнес-классом, цена одного билета в 2018 году в некоторые дни достигала 199 тыс. рублей. Билеты по плоскому тарифу колымчане могут приобретать только заранее, за несколько месяцев до запланированной поездки.