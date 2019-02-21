Москва, 21 февраля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки пришлось извиняться за свою запись в Telegram, которую она сделала во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое прошло 20 февраля 2019 года.

Kremlin.ru Тина Канделаки

«По сравнению с прошлогодним посланием это прям смена курса. От милитаризации к национал-социализму», — написала Канделаки.

Скриншот сообщения Тины Канделаки с канала в Telegram

https://twitter.com/ivan_f_davydov/status/1098162358915076096

Пользователи соцсетей моментально среагировали на её публикацию, указав на то, что известная продюсер и телеведущая явно не поняла, что она в действительности написала. Впрочем, руководитель канала «Матч ТВ» достаточно быстро поправилась, заменив «национал-социализм» на «социализм».

"Надеюсь на понимание и прощение тех, кого я успела задеть или обидеть этой опиской», — сказала она в следующем сообщении.

Читайте также: «Путин дал объективную оценку всех возможностей и ресурсов страны»: мнение

Напомним, своё 15-е по счету послание Федеральному собранию Владимир Путин начал с социальных вопросов. В самом начале выступления главной задачей органов власти на всех уровнях он назвал поддержку семьи и сбережение народа.