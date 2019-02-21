Екатеринбург, 21 февраля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Нельзя, чтобы послание президента России Владимира Путина и другие его постулаты «висели в пустоте» — все политики должны сопоставлять свои деяния с задачами, которые поставил президент. Об этом заявил писатель, публицист Александр Проханов на первом заседании «Академии русской мечты» в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Владимирович представил огромную программу на следующий политический этап. Но все его постулаты, как мне кажется, можно поместить в огромное поле наших исторических стремлений. Каждый из его постулатов — касается ли это продолжительности жизни, сопротивлению западному влиянию, даже мусора и свалок — все это ложится в наше национальное огромное представление.

Надо, чтобы современные политики — и крупные, и губернаторы с главами поселений — могли сопоставлять свои деяния с этой огромной национальной задачей», — сказал Проханов.

Писатель считает, что связал с посланием президента одну из целей «Академии русской мечты»:

«Одна из задач «Академии» — чтобы все сегодняшние деяния, которые принимают глава государства и народ в целом — чтобы они не висели в пустоте!» — заявил публицист.

Напомним, 20 февраля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В этом году немалая часть выступления президента была посвящена внутрироссийским проблемам, в частности демографии и здравоохранению.