Хабаровск, 21 февраля, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию все сказано верно. Однако эксперт сомневается в том, что всё это будет исполнено, как не были исполнены положения прошлых посланий, майские указы, программы по развитию Дальнего Востока и многое другое. Эксперт полагает, что пришло время президенту спросить с исполнителей — правительства Дмитрия Медведева, губернаторов за систематическое невыполнение поручений главы государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию

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В послании Владимира Путина всё было сказано, в общем-то, верно. Но у меня, как и у многих моих коллег, как и у людей, которые сегодня обсуждают послание в социальных сетях и не только в них, сразу возник вопрос: а как быть с исполнителями? Ведь президент всегда говорит очень верные вещи, но много ли из них исполнено? Когда уже будет, наконец, реальный спрос с исполнителей? Ещё один момент. Как сегодня говорят многие наши граждане — нашей стране не санкции страшны, а правительство Медведева. Давайте рассмотрим послание более подробно. Справиться с последствиями затяжного кризиса можно только путём создания грандиозного количества рабочих мест на всей территории страны и для каждой группы населения, от молодежи до пенсионеров. Только так можно и победить бедность, и справиться с безработицей, которая растёт и растёт, и поднять экономику, уже хотя бы тем, что увеличить покупательскую способность. Так выходили когда-то из кризиса США, многие другие страны, ничего нового тут нет. Но про создание рабочих мест, масштабного количества, для всех, не было сказано ни слова. Зато много было сказано про раздачу всевозможных пособий — грандиозное количество. Это и пенсии, и всевозможные меры социальной поддержки. А сегодня все обсуждают вытянувшееся лицо главы Минфина РФ Антона Силуанова, который сидел в зале и слушал президента. У него на лице было написано: где взять деньги?! Президент обозначил определенные позиции. Но не прозвучал вопрос в зал: а почему со страной всё это произошло? Мы вспоминаем первый срок Владимира Путина на посту президента — там было 22, если мне память не изменяет, миллиона бедных, мы берем день сегодняшний — 19,5 миллиона, по подсчетам Росстата. Что случилось и чем всё это время занимались люди, сидевшие в зале и с улыбками на лицах слушавшие Путина?» — задал вопрос Илдус Ярулин.

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Политолог убежден: времена, когда чиновникам просто «грозили пальцем», должны остаться в прошлом. Люди теряют уверенность в то, что очередные поручения главы государства будут выполнены.

«Почему провалены все программы по развитию Дальнего Востока? Путин опять дал время ответственным лицам до сентября, до Восточного экономического форума. Но у них уже было огромное количество времени, и они всё провалили! Какой смысл оставлять этих же людей, если уже понятно, что они не справляются с поставленными задачами? Почему у нас в стране такое количество бедных? Почему в стране нет работы для миллионов людей? У нас что — всё уже построено, решено, налажено? Они со скорбными лицами пожимают плечами и говорят про санкции. Да плевать на санкции! Замкнулись внутрь страны, наводим порядок в своём доме! Мы абсолютно всё можем сделать сами! По крайней мере — очень многое можем сделать. Ну, раздадим мы сейчас всем пособия. А дальше что? Все говорят: надо делать. А кто будет делать? Я считаю, что президент должен чётко поставить задачи, обозначить сроки и публично указать ответственных. Не справился — уволен. А то мы так и будем топтаться на месте, без результата. А ситуация будет только ухудшаться», — убежден Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Выступление главы государства было преимущественно посвящено внутренней политике — социальным вопросам, борьбе с бедностью, поддержке семьи, развитию здравоохранения и образования. Глава государства назвал развитие Дальнего Востока общенациональной задачей и пообещал федеральным министрам спросить результат в сентябре на Восточном экономическом форуме. Путин также обозначил в числе первоочередных задач двукратное увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба.