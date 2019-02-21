Москва, 21 февраля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о паллиативной помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

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В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи — сегодня закон принят в третьем чтении, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон прошел широкое обсуждение со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, волонтерами, экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия, указал он.

«Государственная дума будет держать на контроле реализацию закона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально работал для людей и помогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации», — подчеркнул Володин.

Паллиативная помощь

В соответствии с законом, «паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания».

Такая помощь будет оказываться прошедшими специальную подготовку медицинскими работниками как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара. При этом медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, также должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, волонтерами, а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями.

Закон предусматривает «облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами», а также гарантирует, что «при оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека».

«Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку, как медицинскую, так и психологическую», — резюмировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.