Россия не может быть страной неграмотных и больных людей — эксперт
Краснодар, 21 февраля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Чтобы тезисы послания президента по внутренней политике не остались на бумаге, уже в ближайшее время правительством РФ в развитие послания должны быть предприняты конкретные действия. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.
Он отметил, что, как и ожидалось, значительная часть обращения президента была посвящена именно внутренним проблемам, причем большинство из них глава государства поднимал ранее. Однако, отмечает Валерий Касьянов, «если мы говорим о возобновлении практики национальных проектов, это не тот разговор, который был когда-то в 2010-е годы. Нужно говорить об этих проблемах иначе и показывать людям, гражданам страны, что национальные проекты — надолго».
"Меня заинтересовала самая главная проблема — демографическая, еще и потому, что я занимаюсь научным обоснованием этого направления. Радует, что силы очень серьезные, солидные привлечены к обоснованию этого национального проекта. Думаю, работа будет продолжаться, потому что то, что сказал президент, уже во многом плюс к тому, что мы имеем. Но я считаю, что женщины, которые имеют троих детей и больше, не должны работать, они должны посвящать себя только воспитанию детей, семье. Я думаю, этим семьям должны предоставляться льготы, ведь, признаться, мы чаще слышим о проблемах, а не об успехах многодетных семей, не о помощи государства, не о благополучии», — отметил Валерий Касьянов.
В числе других важных направлений работы, отмечает эксперт, следует особое внимание уделить здравоохранению и образованию.
«Эти две позиции формируют наше будущее, наш национальный капитал: Россия не может быть страной неграмотных людей и тем более не может быть страной больных людей. Но пока новых целей в национальных проектах я не вижу — старые цели, которые уже ставили раньше, просто даны в развитие на будущее», — уверен Валерий Касьянов.
«Нам надо создавать наукограды, создавать совершенно новые учебные заведения. Сошлюсь на пример любого города — учебные заведения разбросаны на большой территории и повторяют друг друга. В Краснодаре есть два университета, подчиненных одному и тому же министерству — министерству образования и науки. Зачем распылять средства, множить мелкие учебные заведения, если можно строить большие кампусы, создавать многопрофильные со многими направлениями университеты, строить опытные клиники? Что такое медицинский институт у нас сегодня? Это просто теория медицины, а не практика. Для того чтобы она стала практикой, всем будущим врачам нужно бегать по больницам. Но почему университет не может иметь свою собственную клинику? Все известные медицинские вузы имеют свои клиники, но у нас этого до сегодняшнего дня нет. Если вы хотите сказать, что у нас нет на это денег, — есть деньги на это», — считает собеседник агентства.
«Очень хотелось бы чтобы в развитие послания были приняты конкретные постановления правительства, законодательные акты. По некоторым направлениям президент прямо сказал: это нужно сделать в ближайшее время, но не по всем направлениям такие задания получены. Пример — отношение к бизнесу. Опять даются некие два года, за которые полностью должна измениться база отношения к бизнесу. Надо, чтобы какой-то важный институт — министерство, ведомство — прямо отвечало за это направление в течение двух лет, прямо занималось этим. Если этого не будет, снова будет пустой разговор», — подчеркнул Касьянов.
Собеседник ИА REGNUM коснулся также и ситуации, собственно, на Кубани. Он обратил внимание, что Краснодарский край сегодня снижает свои позиции — он покинул пятерку регионов-лидеров, не имеет серьезных достижений, и ситуацию нужно менять: краю нужна новая стратегия развития.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному посланию. В этом году большая часть обращения президента была посвящена внутренним проблемам, в том числе — реализации национальных проектов.