Краснодар, 21 февраля, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Чтобы тезисы послания президента по внутренней политике не остались на бумаге, уже в ближайшее время правительством РФ в развитие послания должны быть предприняты конкретные действия. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что, как и ожидалось, значительная часть обращения президента была посвящена именно внутренним проблемам, причем большинство из них глава государства поднимал ранее. Однако, отмечает Валерий Касьянов, «если мы говорим о возобновлении практики национальных проектов, это не тот разговор, который был когда-то в 2010-е годы. Нужно говорить об этих проблемах иначе и показывать людям, гражданам страны, что национальные проекты — надолго».

"Меня заинтересовала самая главная проблема — демографическая, еще и потому, что я занимаюсь научным обоснованием этого направления. Радует, что силы очень серьезные, солидные привлечены к обоснованию этого национального проекта. Думаю, работа будет продолжаться, потому что то, что сказал президент, уже во многом плюс к тому, что мы имеем. Но я считаю, что женщины, которые имеют троих детей и больше, не должны работать, они должны посвящать себя только воспитанию детей, семье. Я думаю, этим семьям должны предоставляться льготы, ведь, признаться, мы чаще слышим о проблемах, а не об успехах многодетных семей, не о помощи государства, не о благополучии», — отметил Валерий Касьянов.

В числе других важных направлений работы, отмечает эксперт, следует особое внимание уделить здравоохранению и образованию.

«Эти две позиции формируют наше будущее, наш национальный капитал: Россия не может быть страной неграмотных людей и тем более не может быть страной больных людей. Но пока новых целей в национальных проектах я не вижу — старые цели, которые уже ставили раньше, просто даны в развитие на будущее», — уверен Валерий Касьянов.

«Нам надо создавать наукограды, создавать совершенно новые учебные заведения. Сошлюсь на пример любого города — учебные заведения разбросаны на большой территории и повторяют друг друга. В Краснодаре есть два университета, подчиненных одному и тому же министерству — министерству образования и науки. Зачем распылять средства, множить мелкие учебные заведения, если можно строить большие кампусы, создавать многопрофильные со многими направлениями университеты, строить опытные клиники? Что такое медицинский институт у нас сегодня? Это просто теория медицины, а не практика. Для того чтобы она стала практикой, всем будущим врачам нужно бегать по больницам. Но почему университет не может иметь свою собственную клинику? Все известные медицинские вузы имеют свои клиники, но у нас этого до сегодняшнего дня нет. Если вы хотите сказать, что у нас нет на это денег, — есть деньги на это», — считает собеседник агентства.

«Очень хотелось бы чтобы в развитие послания были приняты конкретные постановления правительства, законодательные акты. По некоторым направлениям президент прямо сказал: это нужно сделать в ближайшее время, но не по всем направлениям такие задания получены. Пример — отношение к бизнесу. Опять даются некие два года, за которые полностью должна измениться база отношения к бизнесу. Надо, чтобы какой-то важный институт — министерство, ведомство — прямо отвечало за это направление в течение двух лет, прямо занималось этим. Если этого не будет, снова будет пустой разговор», — подчеркнул Касьянов.

Собеседник ИА REGNUM коснулся также и ситуации, собственно, на Кубани. Он обратил внимание, что Краснодарский край сегодня снижает свои позиции — он покинул пятерку регионов-лидеров, не имеет серьезных достижений, и ситуацию нужно менять: краю нужна новая стратегия развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному посланию. В этом году большая часть обращения президента была посвящена внутренним проблемам, в том числе — реализации национальных проектов.