Москва, 22 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 22 февраля, отмечается Международный день поддержки жертв преступлений. Именно в этот день в 1990 году Кабинет министров Великобритании опубликовал «Хартию жертв преступлений», направленную на обеспечение безопасности и социальной помощи лицам, пострадавшим от преступных посягательств.

U.S. DepaU.S. Department of Statertment of State Жертва преступления

Сейчас в ряде стран действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба.

Например, в Великобритании создана специальная Служба безопасности жертв преступлений. В США её функции выполняют разрозненные общественные структуры, разрабатывающие специализированные программы по оказанию необходимой медицинской и психологической помощи, услуги правового характера, в том числе опеку над потерпевшими в период следствия и судебного процесса. В Германии действует специальный закон о защите и помощи жертвам преступлений.

Наиболее развита система восстановления прав жертв преступлений и террористических актов во Франции. Она сформировалась в 1970—1980-х годах и регулировалась, в основном, положениями трех законов: «О возмещении ущерба за телесный вред, причиненный потерпевшим преступлением», «Об усилении безопасности и защиты свободы личности» и «О защите потерпевшего». В июле 1983 года был принят Закон «Об усилении защиты жертв преступлений», который расширил круг лиц, имеющих право на компенсацию. Спустя еще год во Франции создали Национальный институт помощи жертвам преступлений.

В СССР впервые правовое понятие «потерпевший» включили в главу третью «Участники процесса, их права и обязанности» Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 1960 году. В России в 2004 был принят закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», который заложил основы системы государственной защиты жертв преступлений.

Между тем в РФ, по данным Минрегионразвития, каждый седьмой житель подвергался преступным посягательствам. В 67 субъектах нашей страны более половины населения считает, что оно проживает в регионах с высоким уровнем криминогенности. При этом около 60% пострадавших от преступлений не обращаются в полицию. Основный мотив такого поведения, как утверждают 38% опрошенных, — отсутствие веры в реальную помощь.