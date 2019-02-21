Париж, 21 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Авиакомпания Air France в ближайшее время не будет совершать полёты в столицу Венесуэлы. Рейсы в Каракас отменены как минимум на три дня. Об этом 21 февраля сообщает издание местной газеты Ouest-France. Речь идёт о рейсах, запланированных на 23, 24 и 25 февраля.

Александр Маркин Самолет «Air France» A-318

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«Из-за ситуации в Венесуэле некоторые рейсы были отменены по соображениям безопасности», — сказал пресс-секретарь авиакомпании, заверив, что это «разовая мера».

Отмечается, что начало отмены авиасообщения совпадает с планами доставки в страну гуманитарной помощи через Кюрасао 23 февраля, о которых ранее заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

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Авиакомпания заранее уведомила пассажиров о предстоящей отмене рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла намерена закрыть свою морскую и воздушную границы с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, а также будет пересматривать отношения с ними. Причиной такого решения стало использование этих территорий для провокаций с так называемой гуманитарной помощью, которые готовят США и их сателлиты в рамках попытки смены власти в Венесуэле.

Ранее самопровозглашённый президент Боливарианской Республики Хуан Гуайдо заявил, что американская гуманитарная помощь, отправленная США и Бразилией, поступит на территорию страны 23 февраля.