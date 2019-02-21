Москва, 21 февраля, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Котировки нефти 20 февраля демонстрировали разнонаправленную динамику. После первоначальной просадки котировки Brent резко взлетели вверх и закрылись в приличном плюсе, прибавив чуть меньше 1%. Brent отметилась на новых ноябрьских минимумах, преодолев отметку $67 долларов за баррель, над которой удерживается и сегодня, 21 февраля, на утренних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«После непродолжительной и ограниченной фиксации прибыли игроки вернулись к покупкам фьючерсов. Поводом для возобновления роста цен послужили сообщения о том, что в начале этого года экспорт черного золота из стран ОПЕК сократился до минимума с 2015 года.

Главными «виновниками» снижения поставок стали находящиеся под американскими санкциями Иран и Венесуэла, а также Саудовская Аравия, которая обещает и дальше работать на опережение и сокращать добычу сильнее, чем предполагают условия сделки», — пояснил эксперт.

Тем временем отчет API отразил рост запасов сырой нефти на 1,2 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов сократились на 1,5 млн и 0,758 млн соответственно. Результаты оказались лучше прогнозов и также поддержали оптимизм на рынке энергоносителей в ожидании публикации официального отчета Минэнерго.

«Быки по нефти получили катализатор для продолжения покупок, и теперь достижение уровня $68 долларов за баррель выглядит еще более реалистичным. При этом, учитывая уже достаточно высокие уровни, для дальнейшего укрепления нужна свежая подпитка и подтверждение сокращения мирового предложения. В роли этой подпитки могут выступить торговые переговоры в Вашингтоне, которые продолжатся до конца недели», — считает Мащенко.

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