Брянск, 21 февраля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Президент РФ в послании Федеральному собранию наметил положительные тенденции в сфере международных отношений и поднял ряд острых внутриполитических вопросов. Об этом 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM, общественный и политический деятель, постоянный член Брянского регионального представительства Изборского клуба Александр Щербенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам эксперта, в настоящий момент на международной арене Россия позиционирует себя как независимое государство, но в то же время является открытой системой, готовой к диалогу.

«Если сразу после развала СССР Россию пытались переформатировать для вхождения в европейское и западное сообщества, то к середине нулевых стало понятно, что этот подход не будет принят Западом. Так как у руля уже тогда был действующий президент, приняли стратегическое решение: нужно быть самими собой, но при этом оставаться системой открытой, не замкнутой», — отметил общественник.

В ходе анализа внешнеполитического курса, обозначенного в тексте послания, Александр Щербенко обратил особое внимание на сближение России с Белоруссией, назвав укрепление отношений с соседним государством положительной тенденцией.

«Очень порадовало, что, начав перечислять страны, президент начал с Белоруссии. Все ожидали, что он назовет Китай, и он его произнес. Индия тоже приятно звучала. По Японии понятно. Что касается Белоруссии — мы действительно и ментально, и территориально единый народ. У Лукашенко сейчас позиция такая: ему приходится варьировать между Западом и Россией для того, чтобы сохранять баланс. У наших элит есть желание полностью встроить Белоруссию в свою парадигму, у Запада же свои интересы. Однако то, что сегодня первой назвали Белоруссию, может в подтексте означать достижение каких-то позитивных для России договоренностей с этой страной», — поделился мнением эксперт.

Александр Щербенко отметил изменение тона повествования при обсуждении отношений с США.

«Риторика президента настораживает. Когда на дипломатическом уровне открытым текстом говорится то, что говорилось, понятно, что ситуация там очень сложная и об адекватности людей, владеющих ядерной кнопкой на Западе, нам стоит серьезно задуматься», — прокомментировал общественник.

Эксперт выразил уверенность, что в настоящий момент на международной арене не существует конкурентов Владимиру Путину.

«Заметно, что элиты измельчали, особенно европейские. И такого уровня личности, как наш президент, в принципе, незаметно. Если раньше были Шарль де Голль, Черчилль и Маргарет Тэтчер, то сейчас на весь этот бомонд без слез не взглянешь», — считает Александр Щербенко.

Касаемо внутриполитических задач, обозначенных в тексте послания, эксперт выделил тенденцию к цифровизации различных сфер. В связи с этим Александр Щербенко высказал опасения, что в ходе реализации идеи могут возникнуть сложности.

«Мы пытаемся цифровизировать все. На бумаге это звучит очень гладко. В середине послания Владимир Путин говорил об образовании, медицине, агропромышленности и так далее. Он говорил о цифровизации этих сфер. Но послание — это одно, а практика — другое. Недавно на Брянщине проходил Славянский международный экономический форум, он был посвящен цифровизации. Выступали представители крупных агропромышленных холдингов, различных предприятий. Возникло впечатление, что все не совсем четко понимают, что такое цифровизация и как ее применять на практике. Есть опасность, что выделенные на цифровизацию деньги пойдут куда-то не туда, будут освоены не совсем правильно. Но это мои опасения», — рассказал эксперт.

Александр Щербенко положительно оценил поручение президента полностью обновить нормативные базы контрольно-надзорной деятельности.

«Действительно, давно пора менять. Существующие регламентирующие документы, внутренние приказы, конечно, не успевают шагать в ногу со временем. Тут можно поднять обе руки за», — пояснил общественник.

Эксперт заметил, что президент в послании дал сигнал чиновникам: от непрофессиональных управленцев планируется избавиться в ближайшее время.

«Четко прозвучало, что президент чиновничьему аппарату всех уровней дал определенный срок — год. После чего, как я понимаю, будет проведена определенного вида аттестация на пригодность. Все прозвучало четко и конкретно. Это тоже не может не радовать, поскольку, как говорится, непрофессиональный чиновник — горе в стране», — отметил эксперт.

Александр Щербенко признался, что его огорчило отсутствие должного внимания высшему образованию в речи президента. Общественник считает, что эта сфера в настоящий момент нуждается в коренных преобразованиях.

«Расстроило, что не было сказано ни слова о высшем образовании, которое сейчас, на мой взгляд, убивается под видом реструктуризации. Мы можем получить очень большой процент неграмотных специалистов с дипломом. Очень хотелось услышать от президента комментарии по ситуации в высшем образовании, но, видимо, временной лимит не позволил уделить этой теме внимания», — высказал мнение эксперт.

В целом, по словам общественника, из текста послания стало ясно, что наша страна по всем показателям готова к любым неожиданностям и трудностям.

«Виден взгляд, видна четкость действий, пролонгированность. По всем ключевым позициям видно, что мы готовы ко всем, вероятно, предстоящим трудностям, к особым неожиданностям», — заключил Александр Щербенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 20 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Обращение к парламентариям стало для президента 15-м.