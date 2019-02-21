Сеул, 21 февраля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В 2019 году будет переработано 40% нелегальных отходов общим объемом около 1,2 млн тонн, сообщает YTN.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Согласно представителям из Министерства окружающей среды, в общей сложности на территории 14 провинций находится 1,23 млн тонн отходов. По типу отходы делятся на несанкционированные свалки, незаконные выбросы,

В этом году, правительство страны планирует утилизировать 462 тыс. тонн отходов с заброшенных свалок и 34 тыс. тонн незаконных отходов. В общей сложности будет утилизировано 41,2% (496 тыс. тонн) мусора.

Все отходы на 100% планируют утилизировать к 2022 году.

Известно, что 4600 тонн отходов, вывезенных из Филиппин и хранящихся в порту города Пхёнтхэк утилизируют со следующего месяца.