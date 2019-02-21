Москва, 21 февраля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Госдума намерена отклонить законопроект, разрешающий передавать пенсии по наследству, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Авторы законопроекта — депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым — предлагают установить возможность наследования пенсионных прав застрахованного лица на получение страховой пенсии по старости в соответствии с гражданским законодательством.

Профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике обратил внимание парламентариев на решение Конституционного суда, который отмечал: право на пенсию, включающее право требовать установления и выплаты пенсии в надлежащем размере (то есть в размере, определенном в соответствии с законом), неразрывно связано с личностью конкретного гражданина — участника пенсионного правоотношения.

Также Гражданским кодексом РФ определен особый порядок приобретения наследниками, к которым могут быть отнесены только проживавшие совместно с умершим члены его семьи, а также нетрудоспособные иждивенцы (вне зависимости от совместного проживания), права на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм пенсий, а также включения этих сумм в состав наследства (статья 1183 ГК Российской Федерации).

«При приобретении наследниками в соответствии с гражданским законодательством права на получение сумм пенсии, подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни, у них не возникает право на получение пенсии наследодателя как особой социальной выплаты, установленной ему при жизни, — пенсионные правоотношения в случае смерти пенсионера прекращаются», — цитирует профильный комитет определение КС.

В этой связи Госдуме рекомендовано отклонить инициативу, предложенную депутатами оппозиционной фракции. Если законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании, решение профильного комитета поддержит большинство «Единой России».