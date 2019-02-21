Москва, 21 февраля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Облачная погода с метелью ожидается в Москве 21 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Снегопад

«Облачно. Снег, местами сильный. Метель, гололедица», — отмечают синоптики.

Днем термометр в столице покажет −2…−0 °С. Ветер будет дуть западный со скоростью 6−11 м/c, местами с порывами до 18 м/c.

Как сообщало ИА REGNUM, в столичном регионе в начале третьей декады февраля наблюдается кратковременное похолодание. Начало потепления ожидается 24 февраля.

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