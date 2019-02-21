Москва, 21 февраля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. В России мужчины трудоспособного возраста чаще всего умирают от болезней системы кровообращения, в том числе инсультов и инфарктов миокарда. Как свидетельствуют данные Росстата, в 2017 году по этой причине скончались 102 тыс. мужчин.

Человеческое сердце

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Практически также часто (86,9 тыс. случаев) мужчины умирают и в результате внешних причин — дорожных аварий, несчастных случаев и нападений, сообщает RT. Ещё одна распространенная причина смертности — новообразования. От них скончались 42 тыс. представителей сильного пола.

Также в этот список входят болезни органов пищеварения и дыхания, инфекционные и паразитарные болезни.

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Всего в 2017 году в России умерли 317,5 тысяч мужчин трудоспособного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связаны с вызванными алкоголем заболеваниями. Речь идёт о накопительной алкогольной смертности (ранняя гипертоническая болезнь, цирроз, язвенные болезни желудка, осложнения, панкреонекроз) и приведших к летальному исходу острых заболеваниях.

Добавим, что Минздрав также заявил о росте в 2017 году в России уровня смертности от болезней органов пищеварения — за пять лет (с 2012 года) этот показатель повысился на 28,1%.