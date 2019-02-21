Москва, 21 февраля, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Развитие высокоскоростного интернета в России, о котором говорил в своем послании президент РФ Владимир Путин, очень актуально. Цифровая экономика в современных условиях может означать два сценария. При первом, традиционном, жители страны становятся покупателями зарубежных цифровых продуктов и услуг, а компании — образцовыми партнёрами, берущими на себя низкомаржинальную часть бизнеса, связанную с внедрением технологий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Мобильный интернет

«Такой сценарий и реализовывался в последние десятилетия, исключений было очень мало. Достаточно посмотреть, какие страны обладают своими собственными поисковыми системами в интернете, чтобы обнаружить, что помимо американских Google и Bing, китайской Baidu и существует только российский «Яндекс», — отметил эксперт

Поскольку Россия может гордиться своими интернет-проектами, аналогов которых в подавляющем большинстве других стран нет, необходимо идти по второму сценарию и развивать ключевое преимущество — умение такие проекты создавать. Для этого требуются квалифицированные специалисты, которых надо готовить, значительная часть которых будет работать удалённо, и которым потребуется постоянно искать информацию в интернете, получать и отправлять данные, необходимые для работы. Кроме того, планируется, что подготовка специалистов — в том числе и на вузовском уровне — в значительной степени станет удалённой.

«Наличие высокоскоростного доступа к интернету становится необходимой инфраструктурной компонентой такой системы. При этом, разумеется, основная сложность будет состоять в обеспечении широкополосным доступом удалённых регионов, поскольку для операторов такая задача коммерческого интереса не представляет.

Экономическая ситуация в телекоммуникационной индустрии сейчас оставляет не слишком много ресурсов, так что крупные операторы даже объединяются в консорциумы для совместного строительства сетей 5G», — высказал свое мнение Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля, оглашая послание, президент РФ Владимир Путин заявил, что задача ближайших лет — организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G.

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