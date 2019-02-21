Москва, 21 февраля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Электронные устройства, часы и автомобили мечтают получить российские мужчины в подарок в День защитника Отечества. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом для размещения объявлений Avito.

Советская открытка

Так, 26% мужчин признались в желании получить в подарок гаджет, 25% обрадуются часам, 22% — автомобилю, 20% — товарам для спорта. Еще 17% обрадуются дезодоранту и 8% — носкам и нижнему белью.

При этом 25% женщин планируют подарить мужчинам средства для ухода за телом, 23% — одежду и обувь, 16% — подарочные сертификаты, 15% — товары для спорта и 14% — носки. Подарки в виде автомобиля и домашних животных получат по 1% мужчин, отмечено в исследовании.

Стоит отметить, что 93% женщин намерены сделать подарки мужчинам к 23 февраля (+13% к 2018 году). На это большинство из них готовы потратить не более 1 тыс. рублей.

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