Москва, 21 февраля, 2019, 07:26 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на опасения НАТО, испугавшихся слов президента России Владимира Путина о возможных ударах по «центрам принятия решений», о которых он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию. В ответ на нервную реакцию Североатлантического альянса официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что ещё год назад западные партнёры называли «российские мультики» с новейшими видами вооружений «блефом Кремля» и заявляли, что и опасаться не стоит.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

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«А теперь вдруг «поняли», что «в объективе», и даже начали «догадываться», к чему он прикреплён? — задаётся вопросом Захарова на своей странице в Facebooк. — Неужели, думали, мы селфи с ними делать будем?»

При этом дипломат уверена, что поводов для переживаний у НАТО нет. Захарова отметила, что все слова, сказанные российским лидером о возможных действиях России, являются лишь ответными мерами на действия альянса, в частности, на расширение НАТО, выход США из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также на «бесконечные вмешательства коллективного Запада во внутренние дела суверенных государств».

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«Вновь и вновь российская сторона повторяет: это исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнёров, — подчеркнула Захарова.— Зачем сразу так нервничать».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва может развернуть вооружения, которые будут применены в отношении «центров принятия решений» по применению угрожающих России ракетных комплексов. Эти слова в НАТО восприняли как угрозу. Заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет назвал эти заявления «неприемлемыми».