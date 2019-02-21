Москва, 21 февраля, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Нефть 20 февраля показывала разнонаправленную динамику в разное время. С утра нефть сорта Brent стремилась вниз. Однако к вечеру баррель Brent подорожал на 0,96%, до $67,08, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным The Financial Times и других зарубежных СМИ, экспорт нефти из стран ОПЕК в начале текущего года упал до минимума с 2015 года. Основное снижение экспорта происходит у Саудовской Аравии, Ирана и Венесуэлы. На этой новости цена Brent легко преодолела сопротивление на уровне в $66,8 за баррель и закрепилась выше $67 за баррель. Теперь достичь уровня в $68 за баррель будет намного легче, а сроки достижения этого уровня зависят от новостей. Данные по коммерческим запасам нефти в США выйдут только 21 февраля вечером.

Рынок ждет, что товарные запасы за неделю выросли на 3,1 млн баррелей, что окажется меньше роста запасов неделей ранее. В случае благоприятного развития событий нефть может подрасти выше $69 за баррель. Сегодня, 21 февраля, нефть марки Brent будет торговать на уровнях в $66−67,5 за баррель.

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