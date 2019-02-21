Вашингтон, 21 февраля, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing 787−9 Dreamliner, следовавший по маршруту Лос-Анджелес — Лондон, случайно взял звуковой барьер благодаря сильнейшему попутному ветру. Об этом пишет Popular Mechanics.

Steve Lynes Самолёт Boeing 787 авиакомпании Virgin Atlantic

«Самолет британской компании Virgin Atlantic … превысил скорость звука», — передает вещатель.

По данным издания, авиалайнер на высоте 11 км попал в зону сильного ветра, в итоге его скорость достигла 800 миль в час (1285 км/ч). При этом скорость звука на такой высоте составляет 1062 км/ч.

Отмечается, что воздушное судно из-за «ускорения» прибыло в пункт назначения почти на 50 минут раньше намеченного времени.

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