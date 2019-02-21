Москва, 21 февраля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в закон о страховых пенсиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Авторы документа предлагают сделать страховые пенсии по старости наследуемыми.

(сс) sabinevanerp Пенсионер

Речь идет о выработке механизма наследования страховых пенсий. Авторы инициативы полагают, что человеку должно быть гарантировано право на получение страховых пенсионных взносов, которые он делал в процессе трудовой деятельности — либо в виде назначения страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.

Предлагается внести в закон о пенсиях норму о наследуемом праве на получение страховой пенсии по старости. А также установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости» — возраст, по достижении которого гражданин или его наследник имеют право на получение выплат. Этот возраст предлагают определять, прибавляя к ожидаемой продолжительности жизни в России пять лет. При этом ожидаемая продолжительность жизни может корректироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионным выплатам было уделено внимание президента РФ Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля. Глава государства заявил, что индексация пенсий в России должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а размер социальных доплат за первые три месяца 2019 года необходимо пересчитать.

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