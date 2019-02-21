Нижний Новгород, 21 февраля, 2019, 05:56 — ИА Регнум. В Нижегородской области поставщик питания для школьников и дошколят — муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа» через неделю после скандала, связанного с закупкой молочной продукции без проведения тендера у компании, созданной два месяца назад, объявил крупный тендер на приобретение молокопродукции на сумму почти 0,5 млрд рублей. Победителя аукциона объявят 18 марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chris Pelliccione Молоко

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Напомним, в феврале 2019 года стало известно, что муниципальное предприятие на 116 млн рублей закупило молочную продукцию у единственного поставщика — ООО «Продмилк», которое учреждено за два месяца до проведения тендера — в конце ноября 2018 года, и чей уставный капитал — 10 тыс. рублей. Депутат Госдумы Александр Курдюмов (фракция ЛДПР) пообещал написать обращение в Генпрокуратуру для правовой оценки ситуации. Это были далеко не первые претензии к муниципальному предприятию, а вопрос выбора поставщика для свыше 170 нижегородских школ до сих пор разбирается в суде, а пока в нём не поставлена точка, обеспечением школьников питанием занимается ЕЦМЗ.

Спустя неделю после скандала с закупкой молока у единственного поставщика ЕМЦЗ объявило аукцион на поставку молочной продукции. Приём заявок начался 20 февраля 2019 года. Начальная цена контракта — 497 004 414 рублей. За эти деньги исполнитель должен поставить 16 товарных позиций, в числе которых — 15-процентная сметана общим объёмом 110 000 кг стоимостью за 1 кг 140,58 рубля и общей ценой поставки 15 463 800 рублей, 241 400 кг сладко-сливочного несоленого масла (72,5%) стоимостью за 1 кг 432,06 рубля (общая цена по позиции — 104 299 284 рубля), 2 400 000 кг молока от 2,5 до 3,2% жирности при цене за 1 кг 42,84 рубля (общая стоимость лота — 102 816 000 рублей), 467 500 кг творога с массовой долей жира не менее 5% и не более 9% и ценой за 1 кг — 182,6 рубля (общая цена — 85 365 500 рублей). Также в списке кефир питьевой, напиток кисломолочный йогуртный «Снежок», молоко витаминизированное, молочные коктейли «Мажитель», молочные коктейли «Чудо», сыры и напиток сывороточно-кефирный в ассортименте.

Продукция предназначена для школ и детских садов, всего в списке 452 бюджетных учреждения.