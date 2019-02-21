Трентон, США, 21 февраля, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида Игорь Бузюков задержан в США по подозрению в выводе «отмытых» денег в Россию, сообщает прокуратура Нью-Джерси.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Бузюкова обвиняют в отмывании восьми с половиной миллионов долларов, которые он получил незаконным образом, а затем через клиентов неназванной американской фирмы перевел их в Россию, а также на Украину и в Турцию.

Работал он со счетами клиентов компании, специализирующейся на финансовых технологиях. Сумма в восемь с половиной миллионов — это потери, которые понесла фирма.

Задержали флоридца накануне, 20 февраля, а 21 февраля в суде в Майами состоится судебное слушание по его делу. Бузюкову грозит тюремный срок до 20 лет, а также крупный штраф ($500 тыс.).