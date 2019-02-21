Магадан, 21 февраля, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Не только руководители дальневосточных регионов, но и федеральные структуры должны помнить о том, что Владимир Путин поручил развивать ДФО опережающими темпами. На этом акцентировал внимание губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя выступление главы государства перед Федеральным собранием.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Носов

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«Послание президента нацеливает нас на серьёзную работу. Задачи сложные, ответственность большая», — также отметил глава Колымы.

Губернатор обратил внимание на ряд важных изменений, которые, как он считает, люди смогут почувствовать уже в ближайшее время.

«Это касается снижения уровня бедности, качественных изменений в демографической политике, здравоохранении, образовании, налоговой системе и других сферах жизни. Президент говорил о тех задачах, которые стоят перед государством, перед нами, на ближайшие годы. Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что во главе угла стоит человек со своими чаяниями и нуждами, и главная задача власти — решить его проблемы и посвятить свою работу повышению качества жизни людей», — подчеркнул Сергей Носов.

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Он также назвал очень важным внимание президента к Дальнему Востоку.

«Глава государства сказал, что Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами и об этом должны помнить не только руководители дальневосточных регионов, но и федеральные структуры», — обратил внимание Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока общенациональной задачей и стратегическим направлением работы.

«Все дальневосточные субъекты федерации должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока», — сказал глава государства.