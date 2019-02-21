Иокогама, Япония, 21 февраля, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Японский окружной суд в Иокогаме обязал правительство Японии и компанию Tokyo Electric Power (TEPCO) выплатить компенсацию в размере 419 млн иен (около $3,7 млн) жителям, эвакуированным после аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. Такое решение суд вынес 20 февраля.

IAEA Imagebank Разрушенный 3-й энергоблок АЭС «Фукусима-1». 27 мая 2011 года

Сообщается, что иск подали 175 человек, они требовали компенсации в размере 5,4 млрд иен (около $48 млн). Суд частично удовлетворил иски 152 человек, которые в настоящее время проживают в префектурах Токио и Канагава. Суд отметил, что аварию на АЭС можно было предотвратить путем установки аварийных генераторов.

Напомним, авария на атомной электростанции «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 г. в результате землетрясения магнитудой 9 и последовавшим за ним цунами, которое затопило объект. В ноябре 2018 года журналистам впервые позволили посетить АЭС со времен аварии.