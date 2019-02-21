Вашингтон, 21 февраля, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Лейтенант Береговой охраны США, проходивший службу в Вашингтоне, был арестован по подозрениям в подготовке террористического акта, сообщает телеканал CNN.

U.S. Air Force Арест

По данным телеканала, задержанным является 49-летний Кристофер Пол Хессон. При обыске правоохранители обнаружили у него 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов.

Сообщается, что Хессон планировал нападения на политиков, журналистов и простых граждан США. Якобы лейтенант был вдохновлен норвежским террористом Андерсом Брейвиком, устроившим теракт в 2011 году.

Журнал Newsweek сообщает немного другую картину: согласно изданию, лейтенанту были предъявлены обвинения в хранении оружия и наркотиков. По данным журнала, лейтенант якобы планировал теракт с использованием биологического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года сержант Вооруженных сил США Эрик Канг был приговорен к 25 годам лишения свободы за поддержку террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщается, что военнослужащий планировал передавать террористам секретные сведения и имущество американской армии.