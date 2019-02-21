Вена, 21 февраля, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Поддержку проекту газопровода «Северный поток — 2» выразил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом, передает телекомпания ORF.

Gazprom.ru Сварка стыков газопровода

Курц возразил Трампу, негативно выразившемуся по поводу «Северного потока — 2», что Москва остается для Вены «привлекательным партнером по энергоносителям». Австрийский лидер подчеркнул, что выступает за газопровод, поскольку он гарантирует стране безопасность поставок голубого топлива для промышленности и населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна заинтересована в «Северном потоке — 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона. Она добавила, что европейским странам не выгодно «прекращение всех отношений с Москвой».

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