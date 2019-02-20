Кишинёв, 21 февраля, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Первый проректор Академии публичного управления, доктор истории Андрей Гроза выпустил книгу, в которой «доказывает», что первые люди на Земле говорили на румынском языке. Об этом он заявил на пресс-конференции в Кишиневе, передает ИА REGNUM.

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Книга Грозы называется «Румынский язык — основа зарождения человечества», и является, по его словам, результатом 20 лет исследования истории румынского языка. Историк уверяет, что греческий, арабский, латинский и другие языки изобрели позже, а до тех пор «простые люди» на всех континентах говорили на языке, у которого не было названия, но который впоследствии назвали румынским.

ИА REGNUM напоминает, что понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

Ранее, отметим, украинские «ученые» «доказали», что первым языком планеты был украинский, а первые люди — украинцами.