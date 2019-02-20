Москва, 21 февраля, 2019, 00:34 — ИА Регнум. Генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов считает, что перед посланием президента всегда существуют «повышенные ожидания».

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«Не секрет, что от послания ждали каких-то сенсаций, в том числе и по итогам многочисленных контактов с Александром Лукашенко. По существу, перед посланием президента всегда существуют некоторые повышенные ожидания сенсационности. Все пытаются угадать, предсказать, что же там нового скажет глава государства, обращаясь к представителям высшей власти в стране», — рассказал Сергей Старовойтов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«В этот раз в послании были, конечно, вещи, которые можно было бы назвать сенсационными. Но главное ощущение от того, что президент очень четко понимает и формулирует для страны цели и задачи на текущий период. Причем, именно с этого он и начал свое послание, когда сказал, что национальные проекты являются продолжением майских указов, и дальше стал говорить о детализации задач. Здесь совершенно очевидны последовательность и преемственность в политике. Это основная идея», — подчеркнул эксперт.

«И еще — идея о том, что Россия и руководство страны очень последовательны и предсказуемы в своих действиях. Обратите внимание, все, о чем говорил президент, является некой иллюстрацией тезиса о последовательности, преемственности и предсказуемости хоть в политике, хоть в экономике, хоть во внешней политике. И это, мне кажется, главная идея, которая, собственно, была заложена в послании президента Федеральному Собранию. Идея о том, что Россия — спокойное, уверенное в себе государство, которое последовательно развивает важные для себя моменты», — отметил Сергей Старовойтов.

«Президент начал свое выступление с того, что у нас достаточно ресурсов, необходимых для возможности прорыва, с того, что ресурсов у страны достаточно, для того чтобы провести последовательные и экономические преобразования, и военные. На этом он закончил, уточнив, что Россия — достаточно сильное государство, которое не позволит относиться к себе несерьезно. И на любые попытки агрессии, на любые попытки давления мы адекватно ответим», — акцентировал внимание корреспондента ИА REGNUM Сергей Старовойтов.

«Очень важный момент, который прозвучал в начале послания, во внутриполитическом блоке — это необходимость сбережения собственного народа. Эта тема звучала «красной линией» практически через все послание. Сбережение народа и его человеческого потенциала. Он говорил о необходимости поддержки малообеспеченных семей — это из тех тезисов, в которых говорилось о повышении минимального прожиточного минимума. Так же он говорил о необходимости поддержки малообеспеченных семей, и, в частности, что та цифра, которая обозначает количество людей за чертой бедности — 19 миллионов — это недопустимая цифра. Ее нужно снижать, хотя в последние годы она у нас выросла с 15 миллионов, до 19. И на это тоже будут направлены действия государства в ближайшие годы. И необходимость поддержки многодетных семей различными способами. То есть это вот он говорил здесь о необходимости сбережения народа, поддержки граждан, и, как можно продолжить эту тему, вплоть до необходимости поддержки бизнеса. Помните, как президент, обращаясь к следственным органам, заявил, что, собственно, «прекратите «кошмарить бизнес» без особых на то оснований», потому что одно то, что один руководитель, посаженный за решетку, и находящийся там достаточно долго, без предъявления обвинений, в это время лишает рабочих мест в среднем 130 человек. И это означает: «перестаньте кошмарить бизнес» не потому что просто перестаньте это делать, а потому, что это наносит ущерб экономике государства в первую очередь, и лишает средств к существованию тоже достаточно большое количество наших сограждан. Это тоже очень важный блок», — отметил Сергей Старовойтов.

«На грани сенсационности, на мой взгляд, прозвучала мысль о том, чтобы пересмотреть, провести ревизию старых нормативных актов, по сути — «тяжкого наследия прошлого», и сделать нормативно — правовую конструкцию более легкой, более удобной для сегодняшних реалий. А это является своеобразным мостом из прошлого в будущее. С одной стороны, президент консервативен, он говорит о том, что Россия устойчива, что это стабильное государство, что мы должны поддерживать людей и бороться за сохранение человеческого капитала, и помогать нашим согражданам разных категорий. С другой стороны — он, собственно, продолжает свою идею прорыва и модернизации, когда говорит о необходимости цифровизации, о введении каких-то новых технологий во всех сферах, о необходимости цифрового прорыва, о big data, и всего прочего. То есть тут прозвучала еще одна важная мысль — это необходимость того, что мы должны посмотреть в то привычное положение дел, и при необходимости его улучшить, там, где можно улучшить. Потому что современный мир создает новые вызовы, и Россия должна этим вызовам соответствовать. И это тоже достаточно интересно. Ведь мы же с Вами понимаем, что все то, что говорит президент, это будет разложено и сформулировано в виде конкретных поручений в различных структурах, ведомствах, региональных администрациях», — рассказал генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов».

«Так что то, что нами — слушателями и зрителями — воспринимается как такое «эссе» президента о внешней и внутренней политике, экономике и социальной сфере, уже с сегодняшнего дня уже в различных ведомствах, в Государственной Думе, в правительстве Российской Федерации, в региональных администрациях, министерствах будет сформулировано в виде конкретных поручений. И дальше по ним будет запущен маховик отчетности, исполнений, и тому подобного», — завершил свой комментарий Сергей Старовойтов.