Кейптаун, 21 февраля, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Южно-Африканская Республика намерена организовать конференцию Сообщества развития Юга Африки (SADC) в поддержку народа оккупированной Королевством Марокко Западной Сахары, передаёт 20 февраля Sahara Press Service.

Globe-trotter, French translation by Joelf Западная Сахара

Как сообщается, мероприятие планируется провести 25−26 марта 2019 года в Претории.

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу заявила, что помимо стран, входящих в SADC, к участию в конференции приглашены и ряд других государств, а также представители самой Западной Сахары.

Мероприятие, по её словам, призвано «укрепить солидарность» как африканского континента, так и всего мира с народом Западной Сахары «для достижения им свободы и независимости».

Сообщество развития Юга Африки — региональный торгово-экономический союз, созданный в 1992 году и объединяющий 15 стран: Ангола, Ботсвана, Лесото, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Танзания, Замбия, Зимбабве, ЮАР, Демократическая Республика Конго и Сейшельские острова.

Как передавало ИА REGNUM, Южно-Африканская Республика наряду с Бельгией, Германией, Доминиканской Республикой и Индонезией была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2019−2020 годы.

Власти ЮАР ранее уже заявили о намерении использовать своё временное членство в СБ ООН «для защиты права народа Западной Сахары на самоопределение».

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