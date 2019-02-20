Париж, 20 февраля, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Эксперты финансового конгломерата BNP Paribas ожидают умеренного роста нефтяных цен в ближайшей перспективе и их падения к концу 2019 года, 20 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рост производства нефти, обусловленный добычей из сланцев, будет влиять на международные рынки все в большем объеме. В то же время ожидается, что в мировой экономике произойдет синхронное замедление роста», — считают аналитики BNP Paribas.

По мнению экспертов BNP Paribas, к четвертому кварталу 2019 года цена нефти Brent будет соответствовать сегодняшнему уровню — $67 за баррель.

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