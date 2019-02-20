Санкт-Петербург, 20 февраля, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов перечислил наиболее важные для Северной столицы темы из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам Беглова, прежде всего они связаны с экологией, образованием и здравоохранением.

Александр Беглов

«Петербуржцы давно уже ждут социальную карту. Для нас это очень важно, чтобы люди не бегали за какими-то льготами и справками, а все это было на единой социальной карте. Один из главных вопросов для нашего города — это здравоохранение. Нужно расширять сеть бережливых поликлиник, особенно улучшать стандарты медицинского обслуживания для малышей», — отметил Александр Беглов.

Особое внимание глава города обратил на поднятую президентом тему раннего выявления онкологических заболеваний. В Петербурге эти заболевания являются второй причиной смертности, после сердечно-сосудистых.

«Необходимо создать все условия для диспансеризации населения. В целях ликвидации очередей на прохождение диагностики поликлиники должны работать в позднее вечернее время, а также в выходные дни. Но в данном случае нужно обязательно проработать вопрос увеличения штата и дополнительной оплаты труда медицинским работникам», — подчеркнул Александр Беглов.

В вопросах образования, считает врио губернатора, необходимо добиться того, чтобы в Санкт-Петербурге было престижно учиться. Не менее важны вопросы профориентации школьников, «чтобы школьник мог выбрать профессию, не только знать, где он будет учиться, но и где дальше будет работать».

«Президент затронул важную тему учителей в школах. Безусловно, классный руководитель должен получать надбавку. Мы сейчас будем рассматривать возможность, чтобы увеличить нашу региональную надбавку», ­ — сказал Александр Беглов.

Крайне актуальны для Санкт-Петербурга вопросы экологии, сбора, переработки, утилизации мусора. Поскольку у города ограниченная территория, эти вопросы придется решать в тесном взаимодействии с Ленинградской областью, отметил врио губернатора.

Отдельного внимания требуют люди с ограниченными возможностями здоровья, напомнил Беглов.

«Мы должны сделать наш город удобным для них. А также создать для них рабочие места. Чтобы люди не только находились в квартирах, в замкнутом пространстве, но имели и возможность работать», — сказал он.