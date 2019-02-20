Юнкер объяснил травму лица на переговорах с Терезой Мэй
Брюссель, 20 февраля, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Травма лица главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера является результатом неудачного бритья и не связана с переговорами по Brexit, 20 февраля передает агентство Associated Press.
(сс) European People's Party
Жан-Клод Юнкер
«Я не хочу, чтобы вы думали, что миссис Мэй ответственна за эту травму на моем лице», — заявил Юнкер журналистам в Брюсселе.
Ранее Тереза Мэй прибыла в столицу Евросоюза на очередные переговоры по Brexit, однако госпожа премьер-министр Великобритании ещё не встречалась с главой Еврокомиссии.
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