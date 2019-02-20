Брюссель, 20 февраля, 2019, 22:12 — ИА Регнум. Травма лица главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера является результатом неудачного бритья и не связана с переговорами по Brexit, 20 февраля передает агентство Associated Press.

(сс) European People's Party Жан-Клод Юнкер

«Я не хочу, чтобы вы думали, что миссис Мэй ответственна за эту травму на моем лице», — заявил Юнкер журналистам в Брюсселе.

Ранее Тереза Мэй прибыла в столицу Евросоюза на очередные переговоры по Brexit, однако госпожа премьер-министр Великобритании ещё не встречалась с главой Еврокомиссии.

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