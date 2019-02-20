Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Детализация внутренних вопросов развития страны — так охарактеризовал суть послания президента РФ Федеральному собранию председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, сообщает ИА REGNUM 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Если президентское послание прошлого года прочертило стратегические ориентиры на шесть лет вперед, то сегодняшнее послание — это уже детализация внутренних вопросов развития страны, которые необходимо результативно решать именно сегодня. Наибольшее внимание — качеству и сфере жизни людей. Мы услышали новые меры поддержки материнства, семьи, образования, создания рабочих мест, ликвидации бедности и повышения доходов граждан. Задача для органов власти — обеспечивать максимальные возможности для людей, независимо от места их проживания», — написал спикер донского парламента в Facebook.

При этом, обратил внимание Ищенко, всегда и везде необходимо быть чувствительными, внимательными к людям. Бюрократическое или высокомерное отношение просто недопустимо.

«В послании президента мы услышали ряд тем, требующих незамедлительного включения законодательных органов власти. Нормативно-правовая сфера должна быть современной, от устаревших и неработающих норм необходимо избавиться. Программа «земский учитель», ипотечные каникулы, практика социального контракта, снижение налоговой нагрузки для семей с детьми — всё это требует точных законотворческих решений. И конечно, поддержка новой экономики.

Президент определенно заявил, что всё наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность. Мы должны обеспечить «зеленый свет» передовым и перспективным отраслям, технологическим стартапам. Кроме того, видны задачи для законодателей в экологической сфере, в развитии национальных парков и внутреннего туризма, в поддержке производителей экологически чистых продуктов питания», — заключил Ищенко.

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