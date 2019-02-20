Москва, 20 февраля, 2019, 22:04 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что на решение социальных вопросов, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, уйдет больше средств, чем предполагают в правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), только в 2019 году на эти цели потребуется порядка 200 млрд рублей.

«По самым предварительным подсчетам только в этом (2019) году для решения социальных вопросов, которые поставил президент, может потребоваться порядка 200 млрд рублей», — заявил Макаров.

Он отметил, что эти средства будет необходимо дополнительно найти в федеральном бюджете — в текущем варианте госсметы такие допрасходы пока не заложены. Напомним, согласно действующему сегодня закону, профицит федерального бюджета в 2019 году составит 1,932 трлн рублей или 1,8% ВВП.

Впрочем, вносить коррективы придется не только в госсмету 2019 года, но и в бюджеты на плановый период 2020 и 2021 годов, так как задачи президента касаются долгосрочного развития страны.

«В любом случае эти поправки предстоит принимать в весеннюю сессию, а с учетом тех законов, которые предстоит принять, это где-то, наверное, уже май месяц», — предполагает Макаров.

Свою оценку необходимому объему средств на реализацию задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, дал первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. По его подсчетам, дополнительные расходы федерального бюджета ежегодно составят порядка 100−120 млрд рублей. Кроме того, отметил он, ещё порядка 15−20 млрд рублей из госказны 2019 года потребуется для индексации пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум.

В свою очередь, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что только на предоставление социальных льгот, которые поручил ввести президент, в 2019 году потребуется порядка 80 млрд рублей госсредств.