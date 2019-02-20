Нью-Йорк, США, 20 февраля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Российскую Федерацию в подготовке военного удара. Такое заявление Порошенко сделал сегодня, 20 февраля, во время дебатов на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бессонница

По словам Порошенко, некие «военные эксперты» однозначно отмечают, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной якобы является тактической наступательной ударной группой.

«Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль», — заявил Порошенко.

Также он обвинил Москву в «дальнейшей эскалации конфликта» вплоть «до уровня полномасштабной войны».

Напомним, что Украина уже более четырех лет обвиняет Россию в «агрессии», хотя ни одного российского солдата на Украине никто никогда не видел.