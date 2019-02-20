Курск, 20 февраля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Старовойт отметил, что обозначенный президентом проблемы актуальны и для Курской области и что власти региона готовы усиленно работать, чтобы попасть в число «образцовых».

Kremlin.ru Роман Старовойт

"Сегодня глава государства обозначил ключевые стратегические задачи по развитию страны во всех сферах. Результатом должно стать существенное улучшение жизни всех граждан. Из федерального бюджета на эти цели выделены беспрецедентные средства. В Курской области работа по многим направлениям уже идёт. Преобразования затронут образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру. Будет создаваться комфортная городская среда, повышаться доступность жилья, развиваться транспортная инфраструктура.

Важное направление — приведение в порядок дорог нашего региона. Сейчас, к сожалению, качество большей части из них оставляет желать лучшего. Мы будем это исправлять. Размер дорожного фонда области в этом году — 6,8 млрд рублей.

В нашем регионе в одном из первых в стране приступили к созданию системы паллиативной помощи, решается вопрос с обеспеченностью медицинскими кадрами на селе. Курский онкологический диспансер по обеспеченности оборудованием может конкурировать с ведущими российскими и зарубежными клиниками. В ближайшие пять лет в регионе появится 13 современных школ.

Курская область не прозвучала в сегодняшнем послании президента в качестве позитивного примера. Но будем работать над тем, чтобы уже в следующем году ситуация кардинально изменилась. Мы готовы решать все трудные вопросы, руководствуясь только интересами курян. В этом помогут национальные проекты, реализация которых уже началась», — заявил Старовойт.