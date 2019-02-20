Ташкент, 20 февраля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В Ташкенте 21 февраля состоится очередная конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, сообщает оборонное ведомство Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат в Афганистане

Конференция будет посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.

«В мероприятии примут участие начальники генштабов вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый заместитель начальника Генштаба ВС Киргизии, а также командующий ЦЕНТКОМА ВС США», — говорится в сообщении.

В рамках конференции планируется проведение отдельных двусторонних встреч глав делегаций, а также ознакомления членами делегации с инфраструктурой и учебным процессом Академии вооруженных сил Узбекистана, посещения комплекса Хасти Имом (комплекс исламских сооружений) и Государственного музея истории Темуридов.