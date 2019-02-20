Ташкент, 20 февраля, 2019, 19:54 — ИА Регнум. В Инвестиционную программу на 2019 год включены 33 касающихся электроэнергетики проекта общей стоимостью 8,1 миллиарда долларов, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

(сс) Post of Uzbekistan Талимарджанская ТЭС

Там отмечается, что президент страны Шавкат Мирзиёев провел в этой связи совещание и дал поручения по качественной реализации указанных инвестиционных проектов, а также по устранению имеющихся недостатков.

«К примеру, нарушены сроки реализации проектов с участием международных финансовых институтов — «Прокладка 220-киловольтной электролинии от Тахиаташской тепловой электростанции до пункта Хорезм-Саримой», «Модернизация подстанций высокого напряжения», «Строительство Туракурганской тепловой электростанции». Говорится в сообщении.

Также, отмечено неудовлетворительное состояние работы по модернизации электрогенерирующих мощностей, подвергнута критике неправильная организация инвестиционной политики в отрасли, то есть полное отсутствие внимания к привлечению прямых инвестиций.

«Вследствие этого предприятия вынуждены брать займы или реализовывать проекты за счет собственных средств», отмечается в документе.

Президент указал на наличие больших возможностей для развития альтернативной энергетики на основе государственно-частного партнерства, привлечения иностранных инвестиций к подобным проектам.

В ходе совещания, правительству, министерству энергетики, АО «Узбекэнерго» поручено изыскать зарубежных партнеров для 13 перспективных проектов общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов и разработать адресную «дорожную карту» по привлечению прямых инвестиций.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане достаточно источников энергии, но из-за низкой эффективности их использования страна страдает от проблем с поставками электроэнергии и с трудом обеспечивает энергетические потребности промышленного производства и экспорта.