Москва, 20 февраля, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в среду, 20 февраля, превысила отметку в $67 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в апреле выросла на 0,90% к уровню открытия торгов — до $67,05 за баррель.

В последний раз стоимость нефти данной марки превышала $67 за баррель 19 ноября 2018 года.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов подорожали на 1,28% — до $56,81 за баррель.