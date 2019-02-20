Воронеж, 20 февраля, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Тезис об отмене устаревших регламентирующих правовых актов, об эффективности работы государственного аппарата в целом, прозвучавший в послании президента Владимира Путина, — «революция и прорыв». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM воронежский политолог, доктор политических наук Александр Слинько 20 февраля.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию

«Поставлен вопрос об эффективности работы государственного аппарата в целом. Эта проблема всегда стояла, и в дореволюционной России, и в послереволюционной России, и задача состоит в разблокировании работы государственного аппарата. Ключевым моментом тут является положение президента об отмене устаревших регламентирующих правовых актов, причем полной отмене, что планируется сделать уже к 2021 году. А это означает, что будет решена главная проблема: поскольку бездеятельность аппарата могла быть объяснена наличием запрещающих актов, это будет главный удар», — отметил эксперт.

Александр Слинько обратил внимание, что именно наличие ограничительных правовых актов серьезно затрудняет реализацию национальных проектов, а их отмена открывает возможности для работы.

«Эта проблема наконец обозначена и должна быть в достаточно короткий срок решена. Это настоящая революция и прорыв», — считает собеседник агентства.

«С другой стороны, нужно иметь в виду, что отмечен и психологический фактор — сложилась такая традиция ожидания, что все само собой упадет и коммунизм придет к 1980 году. Это страшная вещь, потому что общая пассивность опять заражает госаппарат. И здесь для наиболее рационально мыслящих чиновников созданы условия для работы. Потому что можно реализовывать социальную политику, работать, ссылаясь на послание президента, которое в российских условиях является основополагающим конституционным актом. Может быть, начнется эпоха конкретных дел и реальных движений», — говорит Слинько.

В числе других важных тезисов, затронутых президентом, эксперт назвал декриминализацию бизнеса, а также «ипотечные каникулы», которые дадут людям условия для выхода из тяжелого положения.

Что касается внешней политики, то в нынешнем послании, обращает внимание политолог, она тесно связана с внутренней.

«Некоторые внешнеполитические транзакции мешают России, есть попытки искусственно замедлить некоторые реформы. И здесь было четко заявлено, что Россия без суверенитета существовать не сможет, и поэтому любая агрессия, которая связана именно с экономикой, она будет остановлена», — отмечает политолог.

«Ну и наконец, намечен разворот к науке. Потому что все решает наука. И я полагаю, что еще будут серьезные дополнения. Но уже сделан серьезный вывод о важности научных достижений, причем не только прорывных, но и подрывных, то есть тех, которые разворачивают историю в другом направлении. Для них будут создаваться серьезные условия», — заключает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Основная часть послания в этот раз была посвящена внутренним проблемам.