Лондон, 20 февраля, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что после того, как Великобритания выйдет из Европейского союза, Шотландия обязательно станет независимым государством. Об этом Стерджен заявила в интервью французской газете Le Monde.

William Starkey Агитация за независимость Шотландии

По словам Стерджен, Шотландия снова будет решать вопрос о своей независимости от Великобритании после того, как Соединенное королевство выйдет из Европейского союза.

«Будет еще один референдум о независимости. Я верю, что Шотландия станет независимой страной», — сказала Стерджен.

Она отметил, что пока нет точной даты проведения нового референдума, так как во многом это зависит от окончательных условий Brexit, а они до сих пор неизвестны.

Также Стерджен подчеркнула, что последние годы лишь подтвердили правоту шотландских националистов о необходимости независимости.

«Учитывая Brexit, за который мы не голосовали, мы уже заплатили цену за отсутствие независимости», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Шотландии выступило против выхода Великобритании из Евросоюза, однако в Англии большинство высказалось за выход. Поскольку в Англии проживает значительно больше людей, чем в Шотландии, в итоге 52% подданных Её Величества проголосовали за Brexit.