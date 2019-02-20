Москва, 20 февраля, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Москва готова к увеличению потока туристов в результате упрощения въезда иностранцев на территорию России, сообщил 20 февраля мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте».

Дмитрий Налбандян. Красная площадь. 1979

Столичный мэр прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Президент предложил упростить въезд туристов в Россию по электронным визам. Москва готова к росту турпотока. Чемпионат мира по футболу-2018 показал гостям со всего мира гостеприимность нашей страны и столицы. Московские фестивали, культурные события, красота и безопасность привлекают все больше гостей», — написал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава столицы предложил в качестве площадки для Национального космического центра в Москве территорию завода имени Хруничева, где выпускают ракеты-носители «Протон».