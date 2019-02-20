Миронов: Мы чувствуем, что находимся в одной парадигме с президентом
Москва, 20 февраля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ответил тем, кто считает, что социальный характер государства препятствует экономическому росту, и поставил чёткую задачу: сбережение народа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Он напомнил, что две недели назад думское большинство отклонило подготовленный фракцией «Справедливой России» законопроект о народосбережении.
Накануне депутаты фракции внесли в Госдуму проект закона о социальной поддержке семей с детьми. Меры, предлагаемые в этих законопроектах, согласуются с позицией главы государства.
«Мы понимаем, знаем и чувствуем, что находимся в одной парадигме с президентом», — подчеркнул Миронов.
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