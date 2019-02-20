Москва, 20 февраля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ответил тем, кто считает, что социальный характер государства препятствует экономическому росту, и поставил чёткую задачу: сбережение народа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Миронов

Он напомнил, что две недели назад думское большинство отклонило подготовленный фракцией «Справедливой России» законопроект о народосбережении.

Накануне депутаты фракции внесли в Госдуму проект закона о социальной поддержке семей с детьми. Меры, предлагаемые в этих законопроектах, согласуются с позицией главы государства.

«Мы понимаем, знаем и чувствуем, что находимся в одной парадигме с президентом», — подчеркнул Миронов.

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